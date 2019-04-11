شكرا لقرائتكم خبر عن مدني الرياض يعثر على جثة الطفل المفقود في وادي الحائر والان نبدء بالتفاصيل
مدني #الرياض يعثر على جثة الطفل المفقود في وادي الحائر ، نسال الله أن يجعله شفيعاً لوالديه وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
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