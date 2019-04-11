شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة لمجلس الشورى تحيل عدة موضوعات على جدول أعمال المجلس والان نبدء بالتفاصيل

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عدداً من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة في شأن عدد من تقارير الأداء لعدد من الأجهزة الحكومية . جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للهيئة العامة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة لمجلس الشورى الذي عقدته أمس برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وبحضور معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، ومعالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، ومعالي الأمين العام الأستاذ محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس . وقررت الهيئة العامة خلال اجتماعها إحالة تقرير اللجنة الخاصة، بشأن مقترح " تعديل نظام حماية الطفل " الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/14 ) وتاريخ 3 / 2 / 1436هـ، المقدم استناداً للمادة ( 23 ) من نظام المجلس من عدد من أعضاء المجلس . كما وافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية للعام المالي 1438/1439هـ . وأحالت الهيئة العامة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعليم العالي . كما قررت الهيئة العامة إحالة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1438/ 1439هـ ( 2017م ) . ووافقت الهيئة العامة في اجتماعها السادس من السنة الثالثة للدورة السابعة لأعمال المجلس إحالة تقرير اللجنة الصحية، بشأن حذف الفقرة (1) وتعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية) من " نظام المؤسسات الصحية الخاصة" . كما وافقت الهيئة العامة على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات .

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