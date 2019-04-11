شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعيون يطورون برامج للمسؤولية المجتمعية والان نبدء بالتفاصيل
ودعا العتيبي خلال رعايته لملتقى المسؤولية المجتمعية الأول «شراكة» الذي نظمته كلية إدارة الأعمال، بالتعاون مع نخبة من الجمعيات والشركات أمس في مقر الكلية إلى إنشاء بنك للمسؤولية المجتمعية بالكلية، يتم من خلاله حفظ المشاريع والتجارب في هذا المجال لتتم الاستفادة منها والبناء عليها لمشاريع وتجارب أكثر تطورا في المستقبل، معربا عن إعجابه الشديد بالمشاريع المقدمة من الطلاب.
بدوره أشار عميد كلية إدارة الأعمال الدكتور خالد الفلاح الى أن ملتقى المسؤولية المجتمعية يتضمن أعمال الطلاب في أحد المقررات الأساسية بالكلية، وهدفه تطوير دعم أداء الجهات الخيرية كقطاع ثالث ليكون أكثر احترافية، عن طريق برامج تضمن الاستدامة والاستمرارية في تقديم الخدمة، وتحويل الفكر من الجانب التطوعي الصرف إلى الاحترافي.
ولفت الفلاح إلى أن الطلاب المشاركين في الملتقى تواصلوا مع الشركات الداعمة، وعرضوا عليهم أفكارا ابتكارية تتعلق بالمسؤولية المتعلقة بدعم المشاريع الخيرية وبشكل تستفيد منه الشركات أيضا.
كانت هذه تفاصيل خبر طلاب جامعيون يطورون برامج للمسؤولية المجتمعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.