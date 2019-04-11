شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعيون يطورون برامج للمسؤولية المجتمعية والان نبدء بالتفاصيل

أكد وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للشؤون الأكاديمية د. غازي العتيبي أهمية تعلم طلاب إدارة الأعمال والأعمال الإدارية عموما لمهارات التواصل لدعم الارتباط بين الشركات والجهات الخيرية، لافتا إلى أن مفهوم المسؤولية المجتمعية أصبح ركيزة مهمة لنجاح أعمال الشركات، كما أنه في الوقت نفسه أساس لديمومة واستمرارية أعمالها المقدمة للمجتمع.

ودعا العتيبي خلال رعايته لملتقى المسؤولية المجتمعية الأول «شراكة» الذي نظمته كلية إدارة الأعمال، بالتعاون مع نخبة من الجمعيات والشركات أمس في مقر الكلية إلى إنشاء بنك للمسؤولية المجتمعية بالكلية، يتم من خلاله حفظ المشاريع والتجارب في هذا المجال لتتم الاستفادة منها والبناء عليها لمشاريع وتجارب أكثر تطورا في المستقبل، معربا عن إعجابه الشديد بالمشاريع المقدمة من الطلاب.

بدوره أشار عميد كلية إدارة الأعمال الدكتور خالد الفلاح الى أن ملتقى المسؤولية المجتمعية يتضمن أعمال الطلاب في أحد المقررات الأساسية بالكلية، وهدفه تطوير دعم أداء الجهات الخيرية كقطاع ثالث ليكون أكثر احترافية، عن طريق برامج تضمن الاستدامة والاستمرارية في تقديم الخدمة، وتحويل الفكر من الجانب التطوعي الصرف إلى الاحترافي.

ولفت الفلاح إلى أن الطلاب المشاركين في الملتقى تواصلوا مع الشركات الداعمة، وعرضوا عليهم أفكارا ابتكارية تتعلق بالمسؤولية المتعلقة بدعم المشاريع الخيرية وبشكل تستفيد منه الشركات أيضا.