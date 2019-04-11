مشروع الوجيد يقود المياه الوطنية لجائزة التميز بأفضل مشروع لعام 2019

2019-04-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

حصلت شركة المياه الوطنية على جائزة التميز لفئة أفضل مشروع للعام الحالي من المنظمة العالمية لمعلومات المياه عن مشروع منظومة الوجيد، وذلك خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في العاصمة البريطانية لندن يوم الثلاثاء 9/4/2019م.

جاءت الجائزة التي تسلمها نائب رئيس الشركة للتخصيص المهندس نمر الشبل، من رئيس المنظمة السيد كرستوفر قاسون، بعد تنافس دولي من قبل 4 شركات عالمية للفوز بفئة أفضل مشروع متميز للمياه هذا العام.

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ويعدُ مشروع منظومة الوجيد الفائز بالجائزة أحد المشاريع المائية العملاقة لنقل المياه من تكوين الوجيد الصخري غربي الربع الخالي إلى محافظتي بيشة وتثليث بمنطقة عسير، بتكلفة إجمالية بلغت 1.4 مليار ريال، وبطاقة تصميمية تبلغ (108) آلاف متر مكعب في اليوم، ومنظومة نقل من محطات ضخ وخطوط نقل رئيسية لمحافظتي بيشة وتثليث تجاوزت أطوالها 355 كيلو متر، إضافة إلى حفر 28 بئرًا في متكون الوجيد.

ونال المشروع جائزة التميز نظرًا لتميزه بنظم تقنية متطورة، حيث تدار محطة الوجيد من خلال نظام تقني “سادا” لإدارة المياه وتوزيعها، ومراقبة أداء جميع مراحل معالجة المياه وتشغيلها بعد استقباله الكميات الخام وتنقيتها وضخها عبر خطوط ناقلة إلى محطات الضخ الداعمة، حتى وصولها إلى خزان محافظة بيشة مرورًا بمحافظة تثليث، وذلك من خلال وحدات طرفية تعمل وفق تقنية حديثة تغذى بالطاقة الشمسية.

يأتي مشروع منظومة الوجيد ضمن أهداف برنامج التحوّل الوطني لتحقيق الأمن المائي، وتلبية الطلب على المياه، وتعزيز الموارد والخطط والبرامج الهادفة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتأكيدًا على ما وصلت إليه مستويات تنفيذ المشاريع المائية في المملكة ضمن أفضل المعايير العالمية استجابة لمسيرة التنمية الشاملة وفق رؤية القيادة الرشيدة.