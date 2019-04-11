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سحب عملاقة وجريان أودية مع أمطار.. أجواء غير مستقرة اليوم وغدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات”، عبدالعزيز الحصيني، أمطاراً متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة اليوم الخميس وليلة الجمعة.
وأوضح الحصيني أن الحالة تصحبها وحبات من البرد على الرياض ومحافظاتها وأجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والقصيم والشرقية والباحة وعسير مع رياح، وفرصة تشكل سحب عملاقة وجريان الأودية.
وتابع الحصيني ناصحًا: من لديه مناسبة في أماكن مكشوفة فليأخذ حذره بسبب تقلبات الجو.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم، والرياض، والشرقية وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف كذلك على مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة والأجزاء الشرقية من تلك المناطق.
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