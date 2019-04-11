بعد إقراره رسميًا سفيرًا لواشنطن بالمملكة.. من هو جون أبي زيد ؟

2019-04-11

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة، أمس الأربعاء، لتأكيد تعيين الجنرال المتقاعد جون أبي زيد كسفير للولايات المتحدة في المملكة.

وجاء التصويت في مجلس الشيوخ بأغلبية 92 صوتًا مقابل 7 لصالح الجنرال المتقاعد البالغ من العمر 68 عامًا والذي كان قائدًا للقيادة المركزية الأمريكية أثناء حرب العراق، حسب رويترز.

ولم يكن لواشنطن سفير في الرياض منذ يناير 2017، وهي فترة مدتها 27 شهرًا أصبحت فيها العلاقات الأمريكية أكثر عمقًا.

ورشح ترامب أبي زيد لهذا المنصب في نوفمبر 2018، إلا أنه لم يتم الاستقرار على الترشيح حتى الأمس.

وعلى الرغم من محاولات البعض ضرب العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة، فقد رفض ترامب تلك الضغوط، وشددعلى أهمية التعاون مع المملكة بشكل رئيسي من الناحية السياسية والعسكرية، لإنقاذ المنطقة من الأطماع الإيرانية.

ومن المعروف أن جون أبي زيد يتحدث اللغة العربية بطلاقة، كما تولى مناصب عسكرية عدة، بينها قائد القيادة الأميركية الوسطى، كما أشرف على حرب العراق في السنوات الأولى في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش.

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وجون أبي زيد من مواليد 28 أكتوبر 1951 وهو حفيد مهاجرين لبنانيين مسيحيين إلى الولايات المتحدة، ويقول في تصريحاته دومًا إنه يحب العالم العربي.

وهاجر أب زيد أجداده إلى الولايات المتحدة من قرية مليخ في قضاء جزين في جنوب لبنان عام 1915، وهو أب لثلاثة أطفال.

ويجمع جون أبي زيد ما بين العمل العسكري والإنجاز العلمي، وهو خريج الجامعة الأردنية بالأردن عمان.