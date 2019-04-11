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رسالة من عمرو دياب لجمهوره في المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن المطرب المصري عمرو دياب، نفاد تذاكر حفله الثالث المقرر له في المملكة يوم غد الجمعة.
ونشر عمر دياب ملصق (بوستر) الحفل، مدون عليه علامة تشير بانتهاء التذاكر، موجهًا رسالة إلى جمهوره في المملكة قال فيها: ”متحمس جدًا لمقابلتكم جميعًا يوم الجمعة القادم“.
ويحيي عمرو دياب حفله الغنائي الثالث في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية غدًا.
والمعروف أن عمرو دياب من مواليد 11 أكتوبر 1961 ويعد واحدًا من أشهر المطربين في الوطن العربي، حيث حققت ألبوماته مبيعات هائلة وتُرجم الكثير من أغانيه إلى عدد من اللغات أهمها الإنجليزية والروسية والكرواتية والبلغارية والتركية والألبانية والهندية، واليونانية والفرنسية. تميز عمرو دياب بإدخاله آلات جديدة في موسيقاه وابتكار أنواع مختلفة من الأغاني عبر تاريخه.
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