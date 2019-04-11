شكرا لقرائتكم إغلاق 3 مطاعم قرب الحرم المكي بسبب مخالفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-11 إغلاق 3 مطاعم قرب الحرم المكي بسبب مخالفات متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة واصلت بلدية أجياد الفرعية في منطقة مكة المكرمة الحملات التصحيحية على المطاعم ومقدمي الوجبات الغذائية. وأسفرت الحملات عن إغلاق 3 مطاعم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية. Advertisements في سياق متصل، ضبطت بلدية الشوقية الفرعية، بدروم وحوش يستخدم كمعمل أثاث منزلي غير مرخص تديره عمالة مخالفة، حيث تم اتخاذ اللازم ومصادرة الآلات والمعدات المستخدمة واستدعاء صاحب الموقع لاتخاذ اللازم.









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