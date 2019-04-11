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2019-04-11 في مثل هذا اليوم.. نهاية نابليون وهزيمة النازيين في الحرب العالمية الثانية متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل شهد العالم العديد من الوقائع التي حدثت في مثل هذا اليوم، والتي أيضًا رسمت ملامح مراحل متعاقبة من التاريخ الحديث على مستوى مناطق مختلفة من العالم.

ويُخلد العالم، اليوم الموافق 11 أبريل، ذكرى العديد من الأحداث التاريخية الضخمة، والتي كانت لها تأثيرها الكبير على حياة الشعوب.

نهاية نابليون

في مثل هذا اليوم عام 1814، تنازل الحاكم الفرنسي الشهير نابليون ونفي إلى إلبا، لتكون نهايته السياسية.

ضرب إنجلترا

في مثل هذا اليوم عام 1941، أطلقت قاذفات الألمانية وابل من القنابل فوق مدينة كوفنتري بإنجلترا، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية.

الجيش الأحمر يقترب من برلين

في مثل هذا اليوم عام 1945، وبعد يومين محبطين تكبدت فيهما قوات الجيش الأحمر التابعة للاتحاد السوفيتي خسائر فادحة، استطاعت أخيرًا السيطرة على مرتفعات سيلو شمال برلين، لتبدأ بشكل رئيسي الاقتراب من العاصمة الألمانية النازية.

العراق

في مثل هذا اليوم عام 1991، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقفًا رسميًا لإطلاق النار مع العراق.

إفريقيا خالية من النووي

في مثل هذا اليوم عام 1996، وقعت ثلاثة وأربعون دولة إفريقية على معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في القارة السمراء.









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