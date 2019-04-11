2019-04-11

نائب عمر البشير قد يصبح رئيسًا للمجلس الانتقالي .. من هو عوض بن عوف ؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت مصادر صحفية وإعلامية أن الجيش السوداني، أمر بتشكيل مجلس انتقالي برئاسة الفريق أول عوض بن عوف في ظل تأكيدات عن تنحي عمر البشير رسميًا.

وتقدم “متابعات الخليج 365” أبرز المعلومات عن الفريق أول عوض بن عوف.

ولد عوض بن عوف في مستهل الخمسينيات بقلعة ود مالك بقرية “قري” والتحق بالكلية الحربية وتلقى تدريبه العسكري بمصر وتخرج في الدفعة 23 مدفعية وعمل معلمًا بكلية القادة والأركان، وخلال مسيرته العسكرية عمل مديرًا للاستخبارات العسكرية والأمن الإيجابي، ونائبًا لرئيس أركان القوات المسلحة، كما لعب دورًا في تحسين العلاقات السودانية الإريترية عندما ترأس اللجنة الأمنية للمفاوضات السودانية الإريترية.

دور دبلوماسي:

وبعد تقاعد عوض بن عوف عام 2010، عُين سفيرًا في وزارة الخارجية حيث تولى منصب مدير إدارة الأزمات قبل أن ينقل قنصلاً عاماً للسودان في القاهرة ثم سفيرًا للخرطوم لدى سلطنة عمان.

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وزير الدفاع:

وفي أغسطس عام 2015، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسومًا جمهوريًا بتعيين الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزيرًا لوزارة الدفاع الوطني، فيما أكدت تقارير أنه خلال توليه منصبه شهد تسليح الجيش السوداني تطورًا نوعيًا في ما يتعلق بالمنظومة الصاروخية والمدفعية.

عوض بن عوف وعاصفة الحزم:

وبالنسبة إلى وجود قوات سودانية في اليمن ضمن تحالف أعادة الشرعية بقيادة المملكة، أكد عوض محمد أحمد بن عوف إصرار حكومة السودان على بقاء جنودها باليمن ضمن التحالف، مشددًا في مؤتمر صحفي العام الماضي على أن مشاركة القوات المسلحة السودانية في اليمن واجب والتزام أخلاقي.

نائب البشير:

في نهاية فبراير الماضي، قالت الرئاسة السودانية السبت إن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف عُين نائبًا أول للرئيس مع احتفاظه بمنصبه.