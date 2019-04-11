من هو عمر البشير ؟

2019-04-11

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

لم يعد يتبقى الكثير للرئيس السوداني عمر البشير في منصبه على رأس قيادة بلاده، وذلك بعد أن بلغت التظاهرات ضده مستوى قياسياً من الشدة، ما يشير إلى اقتراب عزله من السلطة.

وأوحى إعلان التليفزيون السوداني عن بيان هام لقيادة الجيش خلال الساعات المقبلة، إلى أن هناك بالفعل قرار قد اتُخذ بالإطاحة بالبشير، نظرًا لصعوبة الموقف الحالي، لا سيما وأن المتظاهرين بالفعل باتوا مُحيطين بقيادة الجيش والقصر الرئاسي للبشير.

وفي هذا السياق، رصدت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، أهم المحطات السياسية والشخصية في حياة الرئيس السوداني عمر البشير، والذي لم يعد أمامه الكثير ليقدمه على رأس قيادة البلاد.

قاتل اليهود

أكدت BBC أن أول ظهور فعلي للرئيس عمر البشير كان خلال قتاله بصفوف الجيش المصري عام 1973 ضد إسرائيل، وهي المعركة التي نجح فيها العرب بعبور قناة السويس، ومن ثم بدء عملية التفاوض بين مصر وإسرائيل لاسترداد أراضي سيناء المحتلة في ذلك الوقت.

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انقلاب

استولى عمر البشير على السلطة في السودان عام 1989، بعد انقلاب مدعوم من الإسلاميين بشكل رئيسي، الأمر الذي جعل بعض قراراته السياسية تميل في هذه الناحية بالكثير من الأحيان.

أسامة بن لادن

ومن بين الإجراءات التي حاول عمر البشير فيها استرضاء داعميه في الانقلاب، كان منح زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن حق اللجوء في التسعينيات من القرن الماضي، وهي الفترة التي كانت ثرية على مستوى الأحداث بالنسبة للعديد من الجماعات الإرهابية.

رقم قياسي

كان عمر البشير هو أول رئيس دولة وجهت إليه المحكمة الجنائية الدولية عام 2009 اتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور، لكنه نفى تلك الاتهامات، بعد أن وافق على الصلح مع المتمردين الجنوبيين في عام 2005، وأشرف على انفصال الجنوب في عام 2011، مما أدى إلى فقدان السودان ثلاثة أرباع ثروته النفطية.

حياته الشخصية

أكدت BBC أنه لم يُعرف الكثير عن حياة عمر البشير الشخصية، وإن كان من المؤكد أنه ليس لديه أبناء.