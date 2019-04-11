مدير الأمن العام يطلع على أعمال مركز المعلومات الوطني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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زار مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي، يرافقه عدد من قيادات الأمن العام، مركز المعلومات الوطني.

وكان في استقباله والوفد المرافق، المشرف على أعمال وإدارة مركز المعلومات الوطني اللواء طارق الشدي، وعدد من قيادات المركز ومسؤوليه.

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وفي بداية الزيارة رحب الشدي بمدير الأمن العام والوفد المرافق، مستعرضا الدور الوطني لمركز المعلومات الوطني وتميزه في تقديم خدمات ذكية، مستدامة، وآمنة، وأهميته وريادته التقنية في إتاحة حلول وخدمات تقنية للجهات الحكومية كافة التي تسهم في تعزيز أمن الوطن، وتسهيل خدمات المواطنين والمقيمين والزائرين.

واطلع خلال الزيارة على قدرات مركز البيانات وتقنياته العالية، وأنظمة البنية التحتية المستخدمة في مراكز البيانات، وعلى مركز الطباعة المركزية للوثائق الشخصية، وآلية طباعتها وشحنها وإيصالها للمستفيد في وقت وجيز، ومراصد ذكاء الأعمال وما تقدمه من معلومات لحظية في مجالات تنموية وأمنية واقتصادية تسهم في إتاحة خيارات متقدمة لصناع القرار في كثير من الجهات الحكومية، إضافة إلى منصة النفاذ الوطني الموحد وخدمات السمات الحيوية وأنظمة المعلومات الجغرافية وتسجيل المسافرين، وأبرز الأعمال التي يقدمها المركز لقطاعات الأمن العام وخدمات شموس ومنصة أمن، وكذلك المنصات الوطنية وخدماتها المتنوعة.

وفي نهاية الزيارة أعرب مدير الأمن العام عن سعادته بما شاهده من إيجاز رائع للخدمات التقنية لمركز المعلومات الوطني المقدمة لجميع أجهزة الدولة، التي هي محل فخر واعتزاز للجميع، لافتا إلى أن ما شاهده يعكس العمل والتطوير المستمر لهذه الخدمات التقنية الوطنية الجبارة بإشراف رئيس أمن الدولة، ومتابعة المشرف على أعمال وإدارة مركز المعلومات الوطني، مقدما شكره وتقديره لجميع العاملين بالمركز.