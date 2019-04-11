أهالي شمال مكة يضعون جملة مطالب أمام أمين العاصمة المقدسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي _ مكة المكرمة

15مطلبا طرحها أهالي شمال مكة المكرمة أمام أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص في اللقاء المفتوح الذي جمعهم أمس الأول، منها الانتهاء من المسار الثاني لجسر النوارية وتأهيل وتجميل المدخل الشمالي ليعكس صورة جمالية لمكة المكرمة.

وأوضح القويحص بعد استماعه للمطالب أنه لم يتوقع كل هذه الملاحظات والطلبات، مبينا أنه سوف يعمل على أن تكون أحياء شمال مكة المكرمة من الأحياء الراقية أسوة بالمدن الأخرى.

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ووجه بتشكيل لجنة للوقوف على احتياجات أهالي شمال مكة المكرمة للخدمات البلدية، برئاسة وكيل الأمين للمشاريع المكلف المهندس زهير سقاط وعضوية مدير عام شؤون البلديات المهندس غازي الحربي ورؤساء البلديات الفرعية وعدد من القياديين ومديري الإدارات المعنية.

فيما تناول اللقاء أبرز وأهم الملاحظات البلدية وسبل تطويرها. واستمع أمين العاصمة المقدسة لمطالب السكان المتعلقة بتحسين مداخل ومخارج الأحياء وصيانة الطرق والمرافق العامة واستكمال المشاريع الخدمية، ووجه بتسجيل ملاحظات المواطنين وفرزها وجدولتها حسب الأهمية بالتعاون مع المجلس البلدي، مشددا على سرعة الإنجاز ووضع رؤية وخطة استراتيجية لتحقيق متطلبات الأهالي وتطوير الخدمات بالمنطقة، بمشاركة الجهات الخدمية ذات العلاقة، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين كافة.

مطالب أهالي أحياء شمال مكة: