السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي _ مكة المكرمة
15مطلبا طرحها أهالي شمال مكة المكرمة أمام أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص في اللقاء المفتوح الذي جمعهم أمس الأول، منها الانتهاء من المسار الثاني لجسر النوارية وتأهيل وتجميل المدخل الشمالي ليعكس صورة جمالية لمكة المكرمة.
وأوضح القويحص بعد استماعه للمطالب أنه لم يتوقع كل هذه الملاحظات والطلبات، مبينا أنه سوف يعمل على أن تكون أحياء شمال مكة المكرمة من الأحياء الراقية أسوة بالمدن الأخرى.
ووجه بتشكيل لجنة للوقوف على احتياجات أهالي شمال مكة المكرمة للخدمات البلدية، برئاسة وكيل الأمين للمشاريع المكلف المهندس زهير سقاط وعضوية مدير عام شؤون البلديات المهندس غازي الحربي ورؤساء البلديات الفرعية وعدد من القياديين ومديري الإدارات المعنية.
فيما تناول اللقاء أبرز وأهم الملاحظات البلدية وسبل تطويرها. واستمع أمين العاصمة المقدسة لمطالب السكان المتعلقة بتحسين مداخل ومخارج الأحياء وصيانة الطرق والمرافق العامة واستكمال المشاريع الخدمية، ووجه بتسجيل ملاحظات المواطنين وفرزها وجدولتها حسب الأهمية بالتعاون مع المجلس البلدي، مشددا على سرعة الإنجاز ووضع رؤية وخطة استراتيجية لتحقيق متطلبات الأهالي وتطوير الخدمات بالمنطقة، بمشاركة الجهات الخدمية ذات العلاقة، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين كافة.
مطالب أهالي أحياء شمال مكة:
- الانتهاء من المسار الثاني لجسر النوارية
- تأهيل وتجميل المدخل الشمالي ليعكس صورة جمالية
- صيانة عبارات السيول المنتشرة في المنطقة
- تحسين مداخل ومخارج الأحياء
- تطوير وتشجير الممشى الرئيس بالحي
- ربط حي الفيحاء بالدائري الثالث
- إنشاء جسر رابط بين إشارة باشراحيل وحي العمرة الجديدة
- سفلتة وإنارة الأحياء
- إعادة تأهيل السدود بالأحياء
- تركيب سلم كهربائي لجسر المشاة عند مسجد التنعيم
- إنشاء أسواق مركزية (خضار وفواكه وأسماك)
- إنشاء مراكز ثقافية
- إنشاء حدائق ومتنزهات
- تطوير طريق الجعرانة الرابط بين الشرائع والنوارية
- إعادة تسمية الأحياء
كانت هذه تفاصيل خبر أهالي شمال مكة يضعون جملة مطالب أمام أمين العاصمة المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.