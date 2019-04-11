خادم الحرمين يتسلم رسالتين من ملك المغرب ورئيس إريتريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة من ملك المملكة المغربية محمد السادس.

وسلم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمملكة المغربية ناصر بوريطة، خلال استقبال الملك له أمس في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

ونقل لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير ملك المغرب، فيما حمله الملك سلمان تحياته وتقديره له.

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كما تسلم خادم الحرمين الشريفين، رسالة من رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي.

وسلم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، والمستشار السياسي للرئيس الإريتري يماني جبر آب، خلال استقبال الملك لهما أمس في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

ونقل لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير الرئيس الإريتري، فيما حمله الملك تحياته وتقديره له.

حضر اللقاءين، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، وسفير مملكة المغرب لدى المملكة الدكتور مصطفى المنصوري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إرتيريا صقر القرشي.