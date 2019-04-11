الصين تضبط 144 كجم مخدرات في شحنة موز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ كونمينج
ضبطت الشرطة الصينية 5ر144 كيلوجراما من المخدرات، من ضمنها الهيروين والميثامفيتامين في شاحنة تنقل الموز بمدينة تونجرين في مقاطعة قويتشو جنوب غرب الصين.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس إن الشرطة حصلت على معلومات في أواخر مارس الماضي، بأن مجموعة تخطط لنقل مخدرات من ميانمار إلى مقاطعة هوبي.
وأضافت أن الشرطة عثرت في الشاحنة على 65 صندوقا ورقيا تحتوي على الميثامفيتامين تزن 95ر131 كيلوجراما، و6 صناديق ورقية تحتوي على الهيروين تزن 55ر12 كيلوجراما.
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