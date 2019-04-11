هل الزواج يجعلك أكثر سعادة على المدى البعيد؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ واشنطن
أظهرت دراسة حديثة أجريت على 24 ألف بالغ ألماني أن الأشخاص الذين تزوجوا كانوا أكثر سعادة قليلا في عام الزفاف، ولكن في النهاية عادت سعادتهم إلى سابق عهدها. ووصف المؤلفون هذه النظرية بفترة «شهر العسل»، ويقولون إنه «في المتوسط يتأقلم الأشخاص سريعا وبالكامل على الزواج».
ووجدت دراسة أخرى مستندة إلى بيانات من عينة أجريت على مدار 17 عاما، تراجعا في مستويات السعادة في كل فترات الزواج بدون وجود تحسن في السعادة الزوجية في السنوات الأخيرة. ومن المدهش رؤية أن هذه النتائج ذات أساس بيولوجي في المركب الكيميائي فينثيلامين في المخ المرتبط بمشاعر السرور، بحسب موقع «سيكولوجي توداي». ويقول باحثو الدراسة الثانية إن التراجع في السعادة قد يحدث إما لأن الخلايا العصبية اعتادت على آثار الفينثيلامين، أو لحدوث تراجع في مستويات الفينثيلامين على مدار الوقت.
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