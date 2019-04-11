محكمة ألمانية ترفض دعوى أجراس الأبقار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ ميونخ رفضت محكمة ألمانية دعوى مقدمة من امرأة في بلدة جنوب ألمانيا تشكو فيها من الضوضاء التي تحدثها أجراس أبقار جيرانها. وشكت المرأة وزوجها من شعورهما بالانزعاج منذ سنوات من الصوت الذي تتسبب فيه الأجراس المعلقة في الأبقار بجوار منزلهما في بلدة هولتسكيرشن، مطالبين المحكمة بأن تأمر جيرانهما بوضع حد لهذه الضوضاء. ورفع كل من الزوج والزوجة القضية بشكل منفصل أمام محكمة أدنى في ميونخ، وتم رفضها في الدعويين.



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