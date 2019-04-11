إعادة قياس جبل إيفرست بعد جدل تراجع ارتفاعه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ كاتماندو

أرسلت الحكومة النيبالية أمس فريقا من مساحي الأراضي لقياس ارتفاع جبل إيفرست، وذلك في ظل الجدل بشأن تراجع ارتفاعه.

وودع رئيس الوزراء كيه بي شارما الفريق، الذي يضم أربعة مساحين، من مقر إقامته الرسمي في كاتماندو.

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وقال المسؤول في إدارة المسح، سوشيل دانجول، إن فريق البعثة يقوده المساح خيم لال دجوتام الذي شارك في قياس إيفرست عام 2011، ويساعده ثلاثة متسلقين من الشيربا.

وأضاف دانجول أن فردين من البعثة سيتسلقان القمة بينما سيظل الآخران في معسكر عند سفح الجبل، مشيرا إلى أن الفردين في الأعلى سيرسلان بيانات تتعلق بارتفاع القمة والموقع إلى زملائهما في الأسفل، ومن المقرر أن يصلا إلى قمة الجبل أواخر مايو المقبل.

يذكر أن الارتفاع الحالي الرسمي لإيفرست هو 8848 مترا، وهو قياس قامت به الهند في 1954، إلا أن هناك حالة مستمرة من الجدل بشأن ارتفاعه.