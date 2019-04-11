إيتو: أنا من قاد برشلونة للانتصارات وليس ميسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد اللاعب السابق لبرشلونة الإسباني، المهاجم الكاميروني صامويل إيتو أن المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا لم يكن منسجما مع لاعبي النادي الكتالوني خلال فترة توليه المسؤولية الفنية للفريق.

وقال إيتو في مقابلة مع شبكة «بي إن سبورتس» التلفزيونية الرياضية «بيب عاش حياته كلها في برشلونة، ولكن خلال السنوات التي قضاها مع النادي لم يكن يفهم الفريق، لم يعش حياة المجموعة».

وكشف إيتو (38 عاما) ما قاله لجوارديولا عندما جاء إلى برشلونة، حيث أضاف قائلا «قلت لجوارديولا إنني سوف أكون من سيقود برشلونة للفوز وليس ميسي، لقد كنت أنا من جعل برشلونة يفوز».

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يشار إلى أن جوارديولا كان يرغب في التخلص من إيتو خلال أيامه الأولى مع الفريق الكتالوني، وعن هذا الأمر تحدث النجم الكاميروني قائلا «كان هذا هو الموقف آنذاك، ميسي جاء متأخرا، يمكنك أن تسأل تشافي وانيستا وآخرين، ذلك الوقت كان عصري».

وكشف إيتو أنه أصيب بدهشة كبيرة عندما علم بأن جوارديولا يريد بيعه رغم أنه سجل 30 هدفا في الدوري المحلي في الموسم السابق على مجيء المدرب الإسباني. وتابع إيتو «لقد قال لي المحامي الخاص بي في ذلك الوقت إن النادي عرضني للبيع، سألته إذا كان ذلك حقيقيا، قال لي نعم، كان هذا طلب جوارديولا».

واعترف المهاجم الكاميروني المخضرم بأن رحيله لنادي إنتر ميلان الإيطالي كان الاتفاق الأفضل في تاريخ كرة القدم، على حد تعبيره.

واختتم إيتو «بالطبع، الفرصة التي منحها لي بيب كانت تاريخية، لأنها سمحت لي بأن أكون جزءا أكثر أهمية في تاريخ كرة القدم بالرحيل إلى الإنتر».