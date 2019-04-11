كاحل كين يقلق توتنهام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قاس نادي توتنهام الإنجليزي أمس، مدى لياقة نجم هجومه هاري كين وسط مخاوف من غياب اللاعب عن المشاركة حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الكاحل.

ويبدو أن كين تعرض لالتواء في الكاحل الأيسر خلال صراع على الكرة في المباراة التي انتهت بفوز توتنهام على مانشستر سيتي 1-0 أمس الأول في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا. وخرج كين لتلقي العلاج لكنه غادر الاستاد وبدا يعاني من آلام شديدة في القدم اليسرى، حيث لم يستطع الاتكاء عليها خلال السير. وخضع كين أمس لأشعة رنين مغناطيسي ويخشى المدير الفني ماوريسيو بوتشيتينو أن يكون حجم الإصابة أخطر من المتوقع.

وقال بوتشيتينو «إنه أمر مثير للقلق بالنسبة لنا، سنفتقده، ربما حتى نهاية الموسم، نتمنى ألا يكون الأمر خطيرا. لقد تعرض لالتواء في الكاحل، لذلك سنراقب حالته في الساعات المقبلة».