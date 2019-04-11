مدرب فياريال: الخيبة محليا لن تؤثر علينا خارجيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مدريد

أكد المدير الفني لفياريال الإسباني، خابي كايخا، أن فريقه سيخوض مباراة الذهاب لدور الثمانية للدوري الأوروبي أمام مضيفه بلنسية اليوم، بحماس كبير بعد أن طوى صفحة نتائجه السيئة في الدوري الإسباني.

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وقال كايخا خلال المؤتمر الصحفي أمس «لا نفكر في فريق جيرونا، نفكر في أوروبا وسيكون هناك وقت للتفكير في الليجا، نشعر بحماس كبير والدوافع في أقصى درجاتها، لن تؤثر علينا النتائج السلبية الأخيرة في الليجا». وأوضح كايخا أن فريقه ينتابه طوال الموسم شعوران متناقضان بالحزن والفرح، ينبعان من مشاعر خيبة الأمل في الليجا والتقدم بنجاح في الدوري الأوروبي.

وأضاف «نعرف كيفية الفصل بين البطولتين، لن تؤثر علينا الهزائم في الليجا، نحقق نتائج جيدة في الدوري الأوروبي ونلعب بشكل رائع، هذا يشكل طريقا للهروب، الشعور بالفرح يأتي من هذه البطولة».

ويتوقع كايخا أن تكون مواجهة فريقه أمام بلنسية حماسية ورائعة وستسعد الجماهير.