كبار الطائرة يدشنون النخبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله أمين - جدة

تنطلق اليوم بطولة النخبة للأندية الممتازة للكرة الطائرة بمشاركة الأندية الأربعة التي حققت المراكز من الأول إلى الرابع في الدوري الممتاز الموسم الحالي، وهي الهلال والأهلي والنصر والاتحاد.

وستقام المباريات على صالة الهيئة العامة للرياضة في الرياض على مدى 3 أيام بنظام الدوري من دور واحد وتختتم السبت المقبل.

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ويلتقي اليوم الأهلي والنصر في الخامسة مساء، ويحكم اللقاء عبداللطيف العتيق حكم أول وعبدالعزيز الرميحي حكم ثان وسعد الدوسري مسجل.

وتليها مباراة الهلال والاتحاد في الـ 6:30 مساء، ويحكم المواجهة أمين الطريفي حكم أول ومنصور القحطاني حكم ثان وعبدالله الزيدان مسجل.

وسمح الاتحاد السعودي لكل فريق في البطولة باستعارة لاعبين سعوديين.

كأس النخبة