طرح تذاكر النصر والاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طرح نادي النصر أمس التذاكر الخاصة بمباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره الاتحاد السبت المقبل في إطار المرحلة الـ27 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عبر عدد من منافذ البيع.

وتسعى إدارة النادي لضمان حضور جماهيري مميز، في ظل الحصول على 70% من المدرجات، كون المباراة تلعب في أرض النصر باستاد الملك فهد الدولي.

وسيستمر البيع اليوم وغدا أيضا.

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أسعار التذاكر

2000 ريال للفئة الذهبية

1000 ريال للفئة الفضية

30 ريالا للدرجة الموحدة للعائلات والأفراد