السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
طرح نادي النصر أمس التذاكر الخاصة بمباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره الاتحاد السبت المقبل في إطار المرحلة الـ27 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عبر عدد من منافذ البيع.
وتسعى إدارة النادي لضمان حضور جماهيري مميز، في ظل الحصول على 70% من المدرجات، كون المباراة تلعب في أرض النصر باستاد الملك فهد الدولي.
وسيستمر البيع اليوم وغدا أيضا.
أسعار التذاكر
2000 ريال للفئة الذهبية
1000 ريال للفئة الفضية
30 ريالا للدرجة الموحدة للعائلات والأفراد
كانت هذه تفاصيل خبر طرح تذاكر النصر والاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.