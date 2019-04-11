ليبيا تنقذ مهاجرين غير شرعيين بعد غرق قاربهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أنقذت البحرية الليبية أمس مهاجرين غير شرعيين بعد غرق قاربهم في مياه البحث والإنقاذ الليبية أقصى الغرب الليبي بالقرب من الحدود مع تونس.
وقال المتحدث الرسمي باسم أركان البحرية الليبية عميد بحار أيوب قاسم إن حرس السواحل الليبي توجه إلى المكان لإنقاذ المهاجرين على متن القارب، نافيا علم البحرية بأعداد أو جنسيات المهاجرين.
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