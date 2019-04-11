«العلوم والتقنية» تتفق مع مسرعة الأعمال الأردنية لدعم الشركات الناشئة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة ببرنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية، مذكرة تفاهم مع مسرعة الأعمال الأردنية «بروبيلير»، بهدف تنمية ريادة الأعمال في كل من السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وتعزيز سبل التعاون والتواصل لدعم شباب الأعمال في البلدين.

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ووقع المذكرة من جانب برنامج «بادر» لحاضنات ومسرعات التقنية المدير التنفيذي للبرنامج نواف الصحاف، وعن «بروبيلير» رئيسها التنفيذي تامبي جالوقا، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وستتيح مذكرة التفاهم لبرنامج «بادر» و»بروبيلير» مساعدة الشركات التقنية الناشئة السعودية والأردنية في الوصول إلى السوق المحلي وشبكة المستثمرين في البلدين والجهات ذات الصلة، كما سيدعم الجانبان تلك الشركات بعدد من الخدمات لفهم ثقافة الأعمال والممارسات المعمول بها في كل من البلدين؛ عن طريق التوجيه والإرشاد والتدريب، بالإضافة إلى خدمات الدعم للشركات الناشئة المعتمدة.

وقال الصحاف «شراكتنا مع مسرعة الأعمال الأردنية «بروبيلير»، ذات أهمية بالغة في تعزيز جسور التعاون بين الجانبين، وتبادل الخبرات ونشر أفضل الممارسات في مجال دعم الشركات التقنية الناشئة، بالإضافة إلى تطوير أوجه التعاون في مجال إطلاق مبادرات جديدة لتكريس ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع شباب الأعمال على تأسيس مشاريعهم التقنية لأهميتها في تنمية اقتصاد البلدين».