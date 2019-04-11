13.9 ألف سعودي يلتحقون بسوق العمل في مارس و430 مليونا في حسابات مستفيدي حافز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بلغ عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر رجب، نحو 13910 مستفيدين ومستفيدات، منهم 7619 من الإناث و6291 من الذكور، بحسب إحصائية صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الصادرة أمس.
وأودع صندوق هدف أمس، أكثر من 430 مليون ريال في الحسابات البنكية لأكثر من 284 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن رجب 1440، تمثل دفعة مارس 2019.
وأوضح «هدف»، أن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل تجاوز 147 ألف مستفيد ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل أكثر من 136 ألف مستفيد ومستفيدة.
ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.
ودعما لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص «هدف» على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.
برنامج حافز
إيداعات مارس 2019
القيمة 430 مليون ريال
المستفيدون 284 ألف مواطن
يتوزعون إلى:
147 ألف مستفيد من حافز البحث عن عمل
136ألف مستفيد من حافز صعوبة الحصول على عمل
الملتحقون بسوق العمل (مارس 2019)
13910 مستفيدين
يتوزعون إلى:
7619 إناث
6291 ذكور
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