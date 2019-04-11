حلول مبتكرة للحماية من الحرائق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يفتتح مدير الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو السبت المقبل فعاليات معرض الأمن والسلامة والحماية من الحرائق «إنترسك السعودية 2019» في نسخته الثالثة، تحت شعار «السلامة والحماية المدنية والتقنية.. حلول تكاملية مستقبلية»، بمشاركة 150 عارضا من 20 دولة، يقدمون أحدث التقنيات والحلول في مجال الأمن والسلامة، وذلك بمركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات.

وأكد مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام العقيد عبدالله الحارثي، حرص المديرية على الاطلاع على كل جديد وحديث ومميز بالأسواق العالمية في مجالات السلامة والوقاية من الحريق، مشيرا إلى أن زيادة عدد العارضين المشاركين عاما بعد عام في معرض الأمن والسلامة والحماية من الحرائق «إنترسك السعودية» دليل على مكانة المملكة والتطور والحراك المتسارع للمشاريع التنموية والاقتصادية التي تتواءم مع رؤية المملكة 2030.

يذكر أن المعرض ينقسم إلى قسمين رئيسيين متخصصين للمنتجات، هما الأمن والسلامة، ومكافحة الحريق، في حين يصاحبه منتدى رفيع المستوى تحت عنوان «السلامة والحماية المدنية والتقنية.. حلول تكاملية مستقبلية»، ويستمر برنامجه على مدى ثلاثة أيام بمشاركة عدد من خبراء الأمن، والسلامة، والأمن الصناعي، واستجابة الطوارئ، والأمن السيبراني من مختلف الجهات الحكومية والمنظمات والشركات والمؤسسات المتخصصة لمناقشة أهم التحديات والمخاطر المحتملة لقطاعات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق بمختلف أنواعها وسبل تطويرها وتعزيز مستوياتها وتوفير الحلول الفعالة، إضافة لمناقشة أهم الاحتياجات الحالية والمستقبلية. ومن الفعاليات المصاحبة للمعرض مسابقة تحدي رجال الإطفاء وركن الرسام الصغير.