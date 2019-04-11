أمن قطار الحرمين يُحبط محاولة انتحار بنجلاديشي على قضبانه

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نجح حراس أمن، تابعون لقطار الحرمين، اليوم الأربعاء، في إنقاذ شخص حاول الانتحار بالجلوس على مسار طريق القطار، بطريق «مكة- الساحل» باتجاه عمق.
وتحفظت شرطة بحرة، على البنجلاديشي الذي حاول الانتحار.
ولاحظ رجال الحراسات بقطار الحرمين، التحركات المريبة للمقيم البنجلاديشي الذي كان يجلس على مسار القطار، ليتم على الفور إبلاغ الجهات الأمنية.
فيما تعامل رجال الحراسات مع المشتبه به الذي أكد اعتزامه وضع حد لحياته بالانتحار تحت عجلات القطار، ليتم التحفظ عليه وتسليمه للجهات الأمنية التي سلمته لمركز شرطة بحرة للتحقيق معه في دوافعه.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.