دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper أمن قطار الحرمين يُحبط محاولة انتحار بنجلاديشي على قضبانه

نجح حراس أمن، تابعون لقطار الحرمين، اليوم الأربعاء، في إنقاذ شخص حاول الانتحار بالجلوس على مسار طريق القطار، بطريق «مكة- الساحل» باتجاه عمق.

وتحفظت شرطة بحرة، على البنجلاديشي الذي حاول الانتحار.

ولاحظ رجال الحراسات بقطار الحرمين، التحركات المريبة للمقيم البنجلاديشي الذي كان يجلس على مسار القطار، ليتم على الفور إبلاغ الجهات الأمنية.

فيما تعامل رجال الحراسات مع المشتبه به الذي أكد اعتزامه وضع حد لحياته بالانتحار تحت عجلات القطار، ليتم التحفظ عليه وتسليمه للجهات الأمنية التي سلمته لمركز شرطة بحرة للتحقيق معه في دوافعه.

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