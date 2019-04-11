، بالفيديو.. برنامج "يا هلا بالعرفج" ينقل رسائل المغردين إلى الجوازات ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشار إلى أن جهاز أمن الدولة مستمر في تحقيق إنجازات غير مسبوقة

أشار عامل المعرفة "أحمد العرفج"، إلى أن جهاز أمن الدولة مستمر في تحقيق إنجازات غير مسبوقة، ونحن داعمون له بكل قوة؛ مؤكدًا أن قرار وزير التعليم تعيين "ملحقات ثقافيات" سعوديات في الخارج هي خطوة جبارة.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة عبر برنامج "يا هلا بالعرفج" مساء يوم الأربعاء؛ وذلك عبر فضائية "روتانا خليجية"، من تقديم الزميل "مفرح الشقيقي".

بداية أشار "العرفج" إلى أن احتجاج قطر وتركيا على تصنيف أمريكا للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، جعل اللعب على المكشوف.

فيما أكد "العرفج" أن تراجع السياحة الخارجية للسعوديين بنسبة 40%؛ يدل على أن المملكة أصبحت بيئة جاذبة للسياحة؛ مضيفًا بالقول: "لائحة المحافظة على الذوق العام مؤشر ممتاز لمرحلة ما بعد البناء".

في سياق متصل، أشار "العرفج" إلى أنه لو استمر ‫"النصر" على هذه الوتيرة؛ سوف يخرج ‫"الهلال" خالي الوفاض من البطولات.

وفي فقرة "أماني في ثواني"، نقل عامل المعرفة "أحمد العرفج" رسائل المغردين إلى "الجوازات؛ مشيرًا إلى أنه يتمنى أن تكون صورة الجواز بدون شماغ، وأن يتم إيجاد قانون يحل أزمة الوافدين المعمرين في المملكة.

وفي فقرة "مزاين" الكتب؛ فقد استعرض "العرفج" كتاب "أبيات القصيد" لغازي القصيبي، وديوان "البيت الواحد" لأدونيس.