، جدة.. اتفاقان لبناء مركزين نموذجيين بحييْ الأمير فواز والروضة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بدعم من "مشعل بن ماجد" وقّعهما الأمين وأحدهما على 9 آلاف م2

وقّع أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، اتفاقًا لبناء مركز حي الأمير فواز النموذجي وحديقة على أرض مساحتها 9000 متر مربع، مع رجل الأعمال محمد بن عبدالرحمن الغامدي؛ وذلك بحضور الدكتور سليمان موصلي رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية مراكز الأحياء بجدة، وأمين عام جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة الدكتور عبدالله الغامدي، ومدير عام الخدمات الاجتماعية بأمانة محافظة جدة محمد اليامي.

كما وقّع "التركي" مع رجل الأعمال الدكتور مهند الشيخ، اتفاقية أخرى لبناء مركز حي الروضه النموذجي على مساحة 15600 متر مربع.

وتأتي هذه الأنشطة المجتمعية بدعم من الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ورئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بالمحافظة.