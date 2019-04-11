، جدة.. تدخّل طبي يُنقذ مريضًا تعرّض لجلطات كبيرة بالشرايين المغذية للرئتين ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمجمع الملك عبدالله.. وتم استخدام جهاز إذابة الجلطات بالذبذبات الصوتية

نجح فريق طبي مشترك من الجراحة العامة والعناية المركزة والأشعة التشخيصية والتداخلية، بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، في إنقاذ حياة مريض -بعد قدرة الله- بعدما تعرّض لجلطات كبيرة بالشرايين المغذية للرئتين.

وتم استقبال الحالة من قسم الطوارئ والحوادث بالمجمع الطبي؛ لتعرضه لحادث سقوط من موقع مرتفع.. وعلى الفور تم القيام بالعديد من الفحوصات الطبية اللازمة والتي أكدت إصابته بعدة كسور في الجسم، مع تجمع دموي بالمنطقة الخلفية داخل بالبطن؛ مما استدعى ضرورة تنويمه بقسم الجراحة العامة، ولوحظ عدم استطاعة المريض الحركة، إضافة إلى وجود صعوبة في إعطائه العلاج الروتيني لمنع الجلطات بسبب الكسور المتعددة والتجمع الدموي بالبطن؛ مما أدى إلى حدوث جلطات كبيرة بالشرايين المغذية للرئتين، وأثّر على قدرته على التنفس وزيادة الضغط على القلب؛ الأمر الذي استوجب نقله إلى العناية المركزة بسبب تغير العلامات الحيوية.

ونظرًا لأن الطرق التقليدية لمعالجة مثل هذه الجلطات هي إعطاء مسيلات الدم أو مذيب الجلطات بجرعات كبيرة نسبيًّا لا يمكن استخدامها في مثل هذه الحالات تجنبًا لحدوث نزيف من البطن أو من أماكن الكسور، تم التواصل مع وحدة الأشعة التداخلية؛ لإجراء العلاج المناسب، من خلال استخدام جهاز حديث عن طريق إدخال قسطرتين، الأولى في الناحية اليمنى والأخرى في الناحية اليسري من شرايين الرئة؛ ليتم إذابة الجلطات عن طريق ذبذبات الموجات الصوتية مع حقن كمية صغيرة جدًّا من أدوية إذابة الجلطة على فترة 8 ساعات، وتحسنت من خلالها العلامات الحيوية وتعافى بعدها المريض من جلطات الرئة، وأعيد بعد يومين إلى أجنحة التنويم، وقُرر له الخروج من المجمع الطبي بعد أسبوعين من تنويمه، وقد تحسنت لديه الكسور المتعددة؛ مما أدى إلى صغر حجم التجمع الدموي بالبطن.