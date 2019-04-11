، شاهد.. "مدني الرياض" يعثر على جثة الطفل المفقود في وادي الحائر ،

محمد بن مسعود - الدمام - يبلغ من العمر 3 سنوات وكان فُقد يوم الجمعة الماضي في مجرى الوادي

أعلن "مدني الرياض"، اليوم، العثور على جثة الطفل المفقود في وادي الحائر.

ويوم الجمعة الماضي أعلن "مدني الرياض" أنه يستمر في أعمال البحث بوادي الحائر بمشاركة فرق تطوعية؛ للبحث عن طفل يبلغ من العمر ٣ سنوات سقط في مجرى وادي الحائر يومها.

والسبت الماضي نعى الدفاع المدني بالرياض، أحد المتطوعين من فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ، الذي توفي أثناء مشاركته في عملية البحث عن الطفل.

وقال الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حينها: "مدني الرياض ينعي المتطوع ريان أشرف العيتاني من فريق السلام التطوعي، الذي توفي أثناء مشاركته بأعمال البحث في حادث سقوط طفل بوادي الحائر، نسأل الله أن يقبله شهيداً وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".