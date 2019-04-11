، "ركين للأغذية" تفتتح باكورة فروعها بشرق آسيا بعلامتها "سوبرانو" ،

محمد بن مسعود - الدمام - في جاكرتا.. و"أبودبيل": الفرنشايز من أفضل فرص الاستثمار الحالي

قامت شركة ركين الغذائية للتجارة إحدى شركات مجموعة ركين السعودية، بافتتاح باكورة فروعها في شرق آسيا بعلامتها التجارية السعودية العالمية سوبرانو؛ بدعم من وزارة التجارة والاستثمار؛ ممثلة في وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وحضور ممثلي سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا وهيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، ممثلة في محافظ الهيئة المهندس صالح الرشيد.

من جهته، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة "ركين" الغذائية للتجارة عبدالعزيز العساكر، بأن الفرع الأول في شرق آسيا، هو ضمن اتفاقية موقعة بافتتاح 100 فرع في إندونسيا، بالإضافة إلى 22 فرعًا في بنجلادش بنهاية عام 2022م. وقد تطورت العلامة السعودية سوبرانو بشكل لافت وحققت رواجًا ونجاحًا منقطع النظير؛ من خلال الانتشار الواسع في مدن المملكة العربية السعودية والخليج.

وأكد مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة عبدالله بن محمد أبودبيل، أنه يشعر بالفخر بعبور الماركات السعودية إلى آفاق العالمية من خلال افتتاح فروع "سوبرانو" العلامة التجارية لشركة ركين الغذائية في شرق آسيا؛ وخاصة في إندونيسيا وبنجلادش، وقريبًا في كوريا وفيتنام، بالإضافة إلى تلقي العديد من الطلبات من مستثمرين أوروبيين وأمريكيين.

وأضاف "أبودبيل" أن الفرنشايز يُعد أهم أفضل فرص الاستثمار الحالي والتي سوف تحقق نموًا اقتصاديًّا كبيرًا في الفترة القادمة، وهذا الرافد يتواكب مع رؤية المملكة. 2030م بدعم الإيراد غير النفطي.

وتُعد علامة "سوبرانو" من أكثر العلامات التجارية نموًّا في الفترة القصيرة الماضية لاتباع الشركة المعايير الاحترافية في مجال الفرنشايز بتقديم الدعم الكامل لممنوحي الامتياز، متمثلًا في الآلية المستندية والفنية لإدارة النشاط متبعة أعلى المعايير الفنية المرتبطة بالتشغيل، وكذلك إدارة وضمان ومراقبة الجودة والاهتمام بخدمة ورضا العملاء، بالإضافة إلى التطوير المستمر.