، شاهد.. "مجد الصباح" تسيطر على أجواء الأفلاج وتتصدر الترند ،

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تصوير: هواة طقس الأفلاج
عاودت الأمطار هطولها على محافظة الأفلاج ومراكزها، وسالت معها بعض الأودية والكثير من الشعاب.
وظهرت، اليوم الخميس، سحابة "مجد الصباح"، كما أطلق عليها البعض من المهتمين بالطقس، حيث انهمرت أمطارها على مدينة ليلى أغرقت الشوارع، وارتفع معها منسوب المياه بكميات كبيرة، وقام عدد من رواد مواقع التواصل بتداول السحابة التي ظهرت في سماء الأفلاج، وتصدّرت الترند على "تويتر".
وشملت الأمطار التي تشهدها محافظة الأفلاج لأيام متتالية الأحمر والهدار والغيل وستارة وحراضة والبديع والعجلية وغيرها من مراكز المحافظة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والأمطار تعاود هطولها حتى الآن.
شاهد.. "مجد الصباح" تسيطر على أجواء الأفلاج وتتصدر الترندمسلّم الهواملة الخليج 365 2019-04-11
تصوير: هواة طقس الأفلاج
عاودت الأمطار هطولها على محافظة الأفلاج ومراكزها، وسالت معها بعض الأودية والكثير من الشعاب.
وظهرت، اليوم الخميس، سحابة "مجد الصباح"، كما أطلق عليها البعض من المهتمين بالطقس، حيث انهمرت أمطارها على مدينة ليلى أغرقت الشوارع، وارتفع معها منسوب المياه بكميات كبيرة، وقام عدد من رواد مواقع التواصل بتداول السحابة التي ظهرت في سماء الأفلاج، وتصدّرت الترند على "تويتر".
وشملت الأمطار التي تشهدها محافظة الأفلاج لأيام متتالية الأحمر والهدار والغيل وستارة وحراضة والبديع والعجلية وغيرها من مراكز المحافظة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والأمطار تعاود هطولها حتى الآن.
11 إبريل 2019 - 6 شعبان 1440
11:10 AM
أمطار مستمرة سالت معها بعض الأودية والكثير من الشعاب
تصوير: هواة طقس الأفلاج
عاودت الأمطار هطولها على محافظة الأفلاج ومراكزها، وسالت معها بعض الأودية والكثير من الشعاب.
وظهرت، اليوم الخميس، سحابة "مجد الصباح"، كما أطلق عليها البعض من المهتمين بالطقس، حيث انهمرت أمطارها على مدينة ليلى أغرقت الشوارع، وارتفع معها منسوب المياه بكميات كبيرة، وقام عدد من رواد مواقع التواصل بتداول السحابة التي ظهرت في سماء الأفلاج، وتصدّرت الترند على "تويتر".
وشملت الأمطار التي تشهدها محافظة الأفلاج لأيام متتالية الأحمر والهدار والغيل وستارة وحراضة والبديع والعجلية وغيرها من مراكز المحافظة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والأمطار تعاود هطولها حتى الآن.
، شاهد.. "مجد الصباح" تسيطر على أجواء الأفلاج وتتصدر الترند ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.