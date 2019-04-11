، شاهد.. "مجد الصباح" تسيطر على أجواء الأفلاج وتتصدر الترند ،

محمد بن مسعود - الدمام - أمطار مستمرة سالت معها بعض الأودية والكثير من الشعاب

تصوير: هواة طقس الأفلاج

عاودت الأمطار هطولها على محافظة الأفلاج ومراكزها، وسالت معها بعض الأودية والكثير من الشعاب.

وظهرت، اليوم الخميس، سحابة "مجد الصباح"، كما أطلق عليها البعض من المهتمين بالطقس، حيث انهمرت أمطارها على مدينة ليلى أغرقت الشوارع، وارتفع معها منسوب المياه بكميات كبيرة، وقام عدد من رواد مواقع التواصل بتداول السحابة التي ظهرت في سماء الأفلاج، وتصدّرت الترند على "تويتر".

وشملت الأمطار التي تشهدها محافظة الأفلاج لأيام متتالية الأحمر والهدار والغيل وستارة وحراضة والبديع والعجلية وغيرها من مراكز المحافظة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والأمطار تعاود هطولها حتى الآن.

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