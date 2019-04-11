، بيان الجيش السوداني.. تم التسجيل ولم يتبقّ إلا إذاعته ،

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قالت مصادر سودانية لشبكة "سكاي نيوز عربية": إن القوات المسلحة انتهت من تسجيل البيان الذي سيذاع بعد قليل، بينما انتشرت قوات في أنحاء الخرطوم، وسط تكهنات بالإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير.
ومن المتوقع أن يلقي البيان رئيس أركان القوات البرية السودانية الفريق الركن عبدالفتاح البرهان الذي وصل مقر الإذاعة والتلفزيون الواقع في أم درمان.
وفي وقت سابق من صباح اليوم الخميس، قال التلفزيون السوداني الرسمي إن القوات المسلحة ستذيع بياناً مهماً بعد قليل.
وقال الإعلان الذي بثه التلفزيون: "بيان مهم من القوات المسلحة بعد قليل فترقبوه"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
ويبث التلفزيون والإذاعة الرسميان موسيقى وطنية.
وقال شاهد من "رويترز" إن الجيش وأجهزة الأمن نشروا قوات في محيط وزارة الدفاع، بينما انتشر جنود وأفراد أمن على طرق وجسور رئيسة في العاصمة، مضيفاً أن الآلاف تدفقوا للاعتصام خارج وزارة الدفاع.
وتصاعدت الأزمة الراهنة في السودان منذ مطلع الأسبوع، بعدما بدأ آلاف المحتجين اعتصاماً خارج مقر وزارة الدفاع في وسط الخرطوم، حيث يوجد مقر سكن البشير.
واندلعت اشتباكات الثلاثاء بين جنود حاولوا حماية المحتجين وأفراد من أجهزة الأمن والمخابرات حاولوا فضّ الاعتصام. وذكر وزير الإعلام، نقلاً عن تقرير للشرطة، أن ما لا يقل عن 11 شخصاً لقوا حتفهم في الاشتباكات، منهم ستة من أفراد القوات المسلحة.
بيان الجيش السوداني.. تم التسجيل ولم يتبقّ إلا إذاعتهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-11
قالت مصادر سودانية لشبكة "سكاي نيوز عربية": إن القوات المسلحة انتهت من تسجيل البيان الذي سيذاع بعد قليل، بينما انتشرت قوات في أنحاء الخرطوم، وسط تكهنات بالإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير.
ومن المتوقع أن يلقي البيان رئيس أركان القوات البرية السودانية الفريق الركن عبدالفتاح البرهان الذي وصل مقر الإذاعة والتلفزيون الواقع في أم درمان.
وفي وقت سابق من صباح اليوم الخميس، قال التلفزيون السوداني الرسمي إن القوات المسلحة ستذيع بياناً مهماً بعد قليل.
وقال الإعلان الذي بثه التلفزيون: "بيان مهم من القوات المسلحة بعد قليل فترقبوه"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
ويبث التلفزيون والإذاعة الرسميان موسيقى وطنية.
وقال شاهد من "رويترز" إن الجيش وأجهزة الأمن نشروا قوات في محيط وزارة الدفاع، بينما انتشر جنود وأفراد أمن على طرق وجسور رئيسة في العاصمة، مضيفاً أن الآلاف تدفقوا للاعتصام خارج وزارة الدفاع.
وتصاعدت الأزمة الراهنة في السودان منذ مطلع الأسبوع، بعدما بدأ آلاف المحتجين اعتصاماً خارج مقر وزارة الدفاع في وسط الخرطوم، حيث يوجد مقر سكن البشير.
واندلعت اشتباكات الثلاثاء بين جنود حاولوا حماية المحتجين وأفراد من أجهزة الأمن والمخابرات حاولوا فضّ الاعتصام. وذكر وزير الإعلام، نقلاً عن تقرير للشرطة، أن ما لا يقل عن 11 شخصاً لقوا حتفهم في الاشتباكات، منهم ستة من أفراد القوات المسلحة.
11 إبريل 2019 - 6 شعبان 1440
11:09 AM
سيلقيه رئيس أركان القوات البرية الفريق الركن "البرهان"
قالت مصادر سودانية لشبكة "سكاي نيوز عربية": إن القوات المسلحة انتهت من تسجيل البيان الذي سيذاع بعد قليل، بينما انتشرت قوات في أنحاء الخرطوم، وسط تكهنات بالإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير.
ومن المتوقع أن يلقي البيان رئيس أركان القوات البرية السودانية الفريق الركن عبدالفتاح البرهان الذي وصل مقر الإذاعة والتلفزيون الواقع في أم درمان.
وفي وقت سابق من صباح اليوم الخميس، قال التلفزيون السوداني الرسمي إن القوات المسلحة ستذيع بياناً مهماً بعد قليل.
وقال الإعلان الذي بثه التلفزيون: "بيان مهم من القوات المسلحة بعد قليل فترقبوه"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
ويبث التلفزيون والإذاعة الرسميان موسيقى وطنية.
وقال شاهد من "رويترز" إن الجيش وأجهزة الأمن نشروا قوات في محيط وزارة الدفاع، بينما انتشر جنود وأفراد أمن على طرق وجسور رئيسة في العاصمة، مضيفاً أن الآلاف تدفقوا للاعتصام خارج وزارة الدفاع.
وتصاعدت الأزمة الراهنة في السودان منذ مطلع الأسبوع، بعدما بدأ آلاف المحتجين اعتصاماً خارج مقر وزارة الدفاع في وسط الخرطوم، حيث يوجد مقر سكن البشير.
واندلعت اشتباكات الثلاثاء بين جنود حاولوا حماية المحتجين وأفراد من أجهزة الأمن والمخابرات حاولوا فضّ الاعتصام. وذكر وزير الإعلام، نقلاً عن تقرير للشرطة، أن ما لا يقل عن 11 شخصاً لقوا حتفهم في الاشتباكات، منهم ستة من أفراد القوات المسلحة.
، بيان الجيش السوداني.. تم التسجيل ولم يتبقّ إلا إذاعته ،
المصدر : الخليج 365
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