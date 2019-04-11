، "دهانات الجزيرة" تُكَرّم "الشهري" لإحرازه المركز الأول بـ"الخوارزمي الصغير" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أقيمت على مستوى المملكة بمشاركة أكثر من 400 متسابق

أحرز الطالب مشاري بن عبدالله بن علي الشهري، المركز الأول (مكرر) في المسابقة الوطنية "الخوارزمي الصغير" للرياضات الذهنية، التي أقيمت مؤخرًا على مستوى المملكة في مدينة الرياض، وشارك فيها أكثر من 400 متسابق.

وكرّمت شركة "دهانات الجزيرة" الطالب الشهري، بمناسبة تفوقه في المسابقة؛ حيث أقامت احتفالية تَسَلّم خلالها درعًا تذكاريًّا من عضو مجلس إدارة الشركة وائل بن محمد بن عبدالله الرميح، كما تَسَلّم قسيمة مشتريات بمبلغ 3000 ريال، وحضر التكريم مدير الموارد البشرية مشرف بن دغيم الشمري، ومدير مبيعات المنطقة الجنوبية المهندس عبدالله بن حسين القحطاني.

وهنّأت الشركةُ والد الطالب عبدالله بن علي الشهري، الذي حضر تكريم نجله في مقر إدارتها بالمدينة الصناعية في خميس مشيط بمنطقة عسير، وأبدى سعادته وسروره بفوز ابنه في المسابقة على مستوى المملكة، وعبّر عن شكره وتقديره لشركة "دهانات الجزيرة"، على مبادرتها لتكريم ولده ولكل من كان له دور وإسهام في حصوله على المركز الأول في المسابقة؛ مؤكدًا أن هذا التكريم سيكون حافزًا لمواصلة تقدمه في ميدان العلم والمعرفة بعون الله تعالى، ومعربًا عن أمله في أن يكون هذا الفوز جواز مرور لتمثيله المملكة في المسابقات الدولية.

من جانبه، بارك عضو مجلس إدارة الشركة وائل بن محمد بن عبدالله الرميح للطالب الشهري، تحقيقه المركز الأول (مكرر) في المسابقة؛ مؤكدًا حرص الشركة على أداء مسؤوليتها الاجتماعية في مختلف القطاعات ومن بينها التعليم؛ لافتًا إلى أن مبادرتها لتكريم الطالب الشهري، تأتي انسجامًا مع نهجها في تشجيع وتحفيز المتفوقين والمتميزين؛ ليكونوا نبراسًا لغيرهم من أبناء المملكة الغالية.

وكانت "دهانات الجزيرة" قد رعت برامج تكريم المتفوقين والمتميزين سلوكيًّا من طلاب وطالبات منطقة عسير العام الماضي، وتقيم شراكةً مجتمعية مستدامة مع "تعليم عسير"، وتولي أهمية كبيرة لدعم المبادرات الوطنية، التي تخدم المجتمع، وتُسهم في رفعة المملكة وازدهارها.