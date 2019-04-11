تمكّن أفراد قوة حماية المناطق المحمية التابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية، اليوم الأربعاء، من ضبط عدد من المواطنين بحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحـة والذخائر والطيور المصيدة، في محميتي “سجا وأم الرمث” و”جزر فرسان”.
وأظهرت صور نشرتها الهيئة جانباً من المركبات والأسلحـة والذخائر التي تم ضبطها في المحميتين، حيث تم توقيف وتسليم عدد من المواطنين للجهات المختصة بعد دخولهم محمية “سجا وأم الرمث” بطريقة غير نظامية. فيما تم ضبط سيارة بها 3 مخالفين داخل قطاع صير بحوزتهم سـلاح ناري، لدخولهم محمية جزر فرسان، حيث تم عمل الإجراء الرسمي حيالهم وتسليمهم لشرطة فرسان لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: ضبط أسلحـة وذخائر وطيور بحوزة مخالفين دخلوا محميتي “سجا وأم الرمث” و”جزر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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