أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد، عدة تنبيهات متقدمة تفيد بتعرض منطقتي الرياض والشرقية اليوم (الخميس) لهطول أمطار رعدية. وأوضح النظام أن منطقة الرياض وتحديداً محافظات الدوادمي والخرج والأفلاج وعفيف والأجزاء المجاورة لها يتواصل فيها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية حتى التاسعة صباحاً. وبيّن أن تلك الحالة ستشهدها أيضاً منطقة الحدود الشمالية وخاصةً عرعر ورفحاء وطريف والعويقيلة حتى الخامسة صباحاً، لافتاً إلى أن منطقة عسير سيستمر فيها شبه انعدام الرؤية الأفقية؛ بسبب الأتربة المثارة حتى السادسة صباحاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “الإنذار المبكر”: استمرار الأمطار الرعدية في الرياض.. وتحذيرات من أمطار بالشمال والجنوب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.