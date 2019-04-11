اشترى جزيرة خاصة بـ 30 مليون ريال وضُبط متلبسًا بسرقة ماكينتي قهوة

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قبضت الشرطة الأمريكية على رجل سرق أشياء تقدر قيمتها بـ 300 دولار من أحد المتاجر، لكن المفاجأة أنه كان قد اشترى جزيرة خاصة قبل أسبوع بنحو 8 ملايين دولار.
وبحسب مصادر محلية فقد ألقت الشرطة في ولاية فلوريدا القبض على المليونير أندرو فرانيس ليبي 59 عامًا، للاشتباه في قيامه بسرقة بضائع قيل إن قيمتها تزيد على 300 دولار.
وذكرت المصادر أن ليبي متهم بسرقة ماكينتي قهوة، وثمانية مصابيح، وشرشف سرير من متجر “كمارت”، وقام ليبي بشراء هذه الأشياء وإخراجها من صناديقها واستبدالها من خلال سلع أخرى ثم إرجاعها واستبدال الأموال..، في طريقة احتيالية.
وقبل أسبوع، اشترى رجل الأعمال الثري جزيرة طومسون قبالة ساحل “كي ويست”، حيث يتوسطها قصر فاخر ونفى ليبي بشدة الاتهامات الموجهة إليه، قائلا إن الأمر معقد ويفضل عدم الخوض فيه.
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