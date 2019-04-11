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تابع العالم اليوم رصد الثقب الأسود Black hole للمرة الأولى الذي يقع على بعد 55 مليون سنة ضوئية من الأرض ، وذلك باستخدام تلسكوب حديث له قدرات فائقة.

ما هو الثقب الأسود Black hole ؟

الثقب الأسود Black hole هو مكان في الفضاء حَيثُ يكون للجاذِبية فيه قُوة شَد كبيرة لا يستطيع حتى الضوء الهُروب مِنه وَتكون هذهِ الجاذبية قَوِيةً جِداً لأن المادة ضُغطت في مساحة صغيرة وهذا يمكن أن يَحدُث عِندما يموت نجم.

وبِما أن الضوء لا يَستطيعُ الخروج منه فإن الناس لا تستطيع رؤيته فهو غير مرئي، لكن باستخدام التلسكوبات الفضائية مع أدوات خاصة يستطيع الناس رؤيته.

ما هو حجم الثقب الأسود Black hole ؟

قد تكون الثقوب السوداء صغيرة أو كَبيرة وَيعتقِد العُلماء أن حَجم أصغرِها مُماثِل لِذَرة واحِدة، وَبالرَغم مِن أَنها صَغيرة جِداً إلا أن لَها كُتلة جَبل كَبير، والكُتلة هِيَ كَمية المادة أو الشيء في الجِسم.

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نوع آخر من الثقوب السوداء يُسمى الثقوب السوداء النجمية أو ”stellar” وكتلها تصل لـ 20 مرة أكبر من كتلة الشمس وقد يكون هناك العديد من هذه الثقوب في مجرة درب التبانة.

أما الثقوب السوداء الكبيرة تسمى الثقوب السوداء هائلة الكتلة أو ”supermassive’، وهذه الثقوب لها كتلة أكبر من كتلة مليون شمس مجتمعة.

وقد وجد العلماء إثباتاً على أن في مركز كل مجرة كبيرة هناك ثقب أسود هائل الكتلة والثقب الأسود Black hole الهائل الكتلة الموجود في مجرة درب التبانة يسمى Sagitarius A وله كتلة تعادل أربعة ملايين شمس مجتمعة. وقد يتسع ليحوي كرة كبيرة جدا تحوي بضعة ملايين من الأراضي.

– كيف يتشكل الثقب الأسود Black hole ؟

يعتقد العلماء أن الثقوب السوداء تشكلت عند تشكل الكون .

أما الثقوب السوداء النجمية فقد تشكلت جراء الانهيار الثقالي لقلب نجم كبير وعندما يحدث هذا فهو يُسبب مستعراً أعظم أو سوبرنوفا، والسوبرنوفا هو انفجار نجم وينشر أجزاء من النجم في الفضاء.

ويعتقد العلماء أن الثقوب السوداء هائلة الكتلة قد تشكلت عند تشكل المجرة.

– إذا كانت الثقوب السوداء ”سوداء” كيف يعلم العلماء بوجودها؟

يمكن أن يُرى الثقب الأسود بسبب الجاذبية القوية التي تسحب كل الضوء إلى وسط الثقب الأسود،لكن يستطيع العلماء أيضًا دراسة النجم لمعرفة إذا كان يدور حول ثقب أسود.

عند اقتراب نجم وثقب أسود Black hole من بعضهما، ينتج عن ذلك ضوء عالي الطاقة. هذا النوع من الضوء لا يمكن أن يرى بالعين المجردة. إذ يستعمل العلماء أقمارا صناعية وتلسكوبات في الفضاء لرؤية الضوء عالي الطاقة.

– هل يستطيع الثقب الأسود تدمير الأرض؟

لا يقوم الثقب الأسود بالسير في الفضاء ملتهمًا النجوم والأقمار والكواكب ولن نسقط في ثقب أسود لأنه ليس هناك أي ثقب أسود قريب كفاية ليفعل هذا بالأرض وحتى لو حل محل الشمس ثقب أسود له نفس كتلة الشمس لن تقع الأرض فيه وسيتملك هذا الثقب الأسود نفس جاذبية الشمس وستستمر الأرض والكواكب الأخرى في الدوران حوله كما تدور حول الشمس الآن إلا أن الشمس لن تتحول أبدا إلى ثقب أسود لأن الشمس ليست كبيرة كفاية لتتحول إلى ثقب أسود.



