:

.

سرب موقع “9to5mac” صورا ومعلومات عن هواتف “آيفون” التي يتوقع أن تطرحها آبل خريف العام الجاري.

ووفقا للموقع، فإن “آبل” عازمة على طرح 3 نماذج معدلة من هواتف “آيفون”: هاتف بشاشة “OLED” بمقاس 6.1 بوصة، وهاتف مطور عن أجهزة “XS”، سيزود بشاشة “OLED” بمقاس 5.8 بوصة، وهاتف “XR”، بشاشة “LCD”، بمقاس 6.1 بوصة.بحسب “روسيا اليوم”

وأهم ما سيميز تلك الهواتف هو أنها ستأتي بكاميرا أساسية بثلاث عدسات، موضوعة مع مصباح الإضاءة في إطار مربع الشكل، على الواجهة الخلفية.

كما من المفترض أن تأتي الهواتف الثلاثة بميزة الشحن اللاسلكي، وميزة الشحن السريع عبر شواحن (5 واط)، وقدرة على شحن بقية الهواتف الذكية لاسلكيا.

وستحافظ هذه الأجهزة على بعض السمات الأساسية التي تميز هواتف “آيفون”، كزر قفل الشاشة على الجهة اليمنى من إطار هيكل الهاتف..، وزر كتم الصوت على الجهة اليسرى من الهيكل، ومنفذ “Lightning”، الذي يستخدم للشحن ونقل البيانات.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسريبات تكشف عن تغيرات كبيرة في هواتف “آيفون” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.