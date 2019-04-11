Otter Voice Note لتحويل المحادثات إلى نصوص مكتوبة

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تعد مهمة تفريغ وكتابة محتوى التسجيلات الصوتية والمحادثات أمرا بالغ الأهمية ويتسم بالصعوبة ويستغرق وقتا طويلا، لكن مع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في المجالات المتعددة، باتت هذه مهمة أسهل بشكل كبير عما كانت عليه سابقا، حيث إن هذه المهمة يمكن القيام بها عبر الأجهزة الذكية من خلال تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل تطبيق Otter Voice Notes المتطور. ويتيح التطبيق تسجيل وتدوين الملاحظات الصوتية بسهولة حيث يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لفهم والتقاط المحادثات الصوتية الطويلة التي تحدث بين عدة أشخاص وتحويلها إلى ملفات نصية مكتوبة عبر الهواتف الذكية.

يمكن للمستخدمين من خلال التطبيق تذكر محادثاتهم الصوتية والبحث فيها ومشاركتها مع الآخرين، ولذلك فهو يعتبر خيارا مثاليا للطلاب ورجال الأعمال على حد سواء، حيث يساعدهم على أن يكونوا أكثر تركيزا وتعاونا في الاجتماعات والمقابلات والمحاضرات والمحادثات المهمة الأخرى، وعند الانتهاء منها يمكنهم مراجعة التسجيل أو تحويله إلى نص مكتوب يسهل عليهم التعامل معه لأغراض مختلفة.

كما يتيح التطبيق التقاط صور لإدراجها مع النص، وتشغيل الصوت بسرعات قابلة للتعديل، وتنظيم المحادثات في مجلدات، ويمكن البحث عن طريق الكلمات الرئيسة للانتقال إلى الأجزاء المطابقة، في أكثر من جملة أو أكثر من ملف. يمكن أيضا من خلال التطبيق تصدير الملاحظات النصية في ملفات بصيغ مختلفة مثل TXT أو PDF أو SRT أو نسخها إلى تطبيقات أخرى، وكذلك تصدير الملاحظات الصوتية كملف MP3، كما يتكامل مع تطبيقات التقويم في أنظمة التشغيل المختلفة لتذكير المستخدم بتسجيل اجتماعاته، وتعيين المحادثات تلقائيا.

