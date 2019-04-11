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أبل تؤخر إطلاق ماك بوك برو

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كشف المحلل مينج-تشي كو، صاحب التسريبات الأكثر شهرةً والأكثر دقةً فيما يتعلق بمنتجات أبل، أن الشركة لن تطلق جهازها المحمول “ماك بوك برو” قياس 17 بوصة قبل النصف الأول من عام 2021.

وتوقع كو أن يتضمن الجهاز شاشة ذات إضاءة خلفية من نوع mini LED.

يُشار إلى أن أبل كانت تقدم أجهزة “MacBook Pro” بقياس 17 بوصة، ولكنها توقفت عن إنتاجها في عام 2012، والآن يبدو أن الشركة تفكر في إعادة إحيائها..، خاصةً أن أكبر قياسها توفره حواسبها المحمولة حاليًّا هو 15 بوصة بدقة 2880×1800 بكسل.


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