“أرامكو” تعلن عن تحديد سعر إصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار

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أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اليوم عن تحديد سعر الطرح الأولي لسنداتها بقيمة 12 مليار دولار أمريكي. ويتضمن هذا الطرح خمس دفعات ذات أولوية وغير مضمونة، وذلك من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بأرامكو السعودية.

وتتضمن الدفعات:

1,000,000,000 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 2.750 % مستحقة في عام 2022م،

2,000,000,000 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 2.875 % مستحقة في عام 2024م،

3,000,000,000 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 3.500 % مستحقة في عام 2029م،

3,000,000,000 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 4.250 % مستحقة في عام 2039م،

3,000,000,000 دولار أمريكي من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 4.375 % مستحقة في عام 2049م (ويُشار إليها مجتمعةً بـ “السندات”).

ومن المتوقع أن يكتمل الطرح، الذي يخضع لشروط اكتمال معتادة، بتاريخ 11 شعبان 1440هـ (الموافق 16 إبريل 2019م). وسوف تكون السندات مقبولة للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن London Stock Exchange’s (Regulated Market)، ومدرجة في القائمة الرسمية لدى هيئة الإدراج بالمملكة المتحدة (United Kingdom Listing Authority).

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ويُشار إلى أن هذا الإعلان لا يشكل عرضًا للبيع، أو حثًا لشراء أي أوراق مالية، كما أنه لن يكون هناك طرحٌ، أو حث أو بيع لأي أوراق مالية في أي دولة أو ولاية أو إقليم يكون فيه هذا الطرح..، أو الحث أو البيع غير القانوني. ولم يتم تسجيل السندات ولن يتم تسجيلها بناءً لنظام الأوراق المالية الأمريكي لسنة 1933 (Securities Act of 1933) وتعديلاته، ولن يتم طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى أشخاص أمريكيين (US Persons) دون القيام بالتسجيل أو انطباق إعفاء من متطلبات التسجيل.

كما لا يعد هذا الخطاب طرحًا لأي أوراق مالية للعامة في المملكة المتحدة. ويتم توزيع هذا الإعلان وتوجيهه فقط إلى كل من:

(1) أشخاص خارج المملكة المتحدة. (2) أشخاص من فئة المستثمرين المحترفين وفقًا للفقرة (5) من المادة 19 من نظام الأسواق والخدمات المالية 2000 (الترويج المالي)(Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)) الأمر2005 (Order 2005 ) (“الأمر”).

(3) الكيانات ذات الثروة العالية أو أي أشخاص آخرين مسموح قانونيًا التواصل معهم لهذا الغرض وفقًا للمادة 49 الفقرة (2)(أ) إلى (د) من الأمر. (4) أي أشخاص آخرين يسمح نظاميًا إشعارهم بهذا الإعلان أو التسبب بإشعارهم لهذا الإعلان (جميع الأشخاص في (1) إلى (4) يُشار إليهم بـ”الأشخاص ذوي العلاقة”). أي نشاط استثماري يخضع لهذا الإعلان سيكون متاحًا تتم مشاركته فقط مع الأشخاص ذوي العلاقة. ولا يمكن لأي شخص لا يعد من الأشخاص ذوي العلاقة التصرف أو الاعتماد على هذا الإعلان أو أي من محتوياته.

المحترفون بموجب الـ(MiFID II) /الجهات المؤهلة (ECPs) فقط –السوق المستهدف للمصنعين (product governance MiFID II) هم الأطراف المؤهلون والعملاء المحترفون فقط (جميع قنوات التوزيع).

المعلومات والتوقعات المستقبلية

يحتوي هذا الإعلان على إفادات وتوقعات مستقبلية. جميع هذه الإفادات، ما عدا الإفادات المتضمنة حقائق تاريخية والمذكورة في هذا الإعلان تعد إفادات وتوقعات مستقبلية.

وتعتقد أرامكو السعودية بأن الإفادات والتوقعات المستقبلية مبنية على افتراضات وتوقعات معقولة. ومع ذلك، يجب التحذير بأن هذه الإفادات والتوقعات المستقبلية لا تشكل ضمانًا للمستقبل حيث أن عديد المخاطر والعوامل قد تؤدي إلى اختلاف الأحداث الفعلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في الإفادات والتوقعات المستقبلية.

