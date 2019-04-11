«صحي الضاحي» ينقذ حياة طفل عمره 11 يومًا ببريده

كان يعاني من انسداد كامل بمجرى التنفس..
نجح الفريق الطبي بمركز الرعاية الصحية الأولية بحي الضاحي ببريدة، في إنقاذ حياة طفل عمره 11 يومًا، يعاني من انسداد كامل في مجرى التنفس؛ نتيجة ارتجاع سوائل من المعدة، أغلقت مجرى التنفس لديه.
وحضر الطفل برفقة والدته للمركز، وقد بدت عليه علامات توقف التنفس، وعلى الفور قام الفريق الطبي بالمركز بقيادة الدكتور محمد قاسم الجعوني، بعمل الإسعافات الأولية، وفتح مجرى التنفس بإزالة السوائل العالقة فيه، وعمل إنعاش قلبي رئوي له.
واستعاد الطفل بعدها العلامات الحيوية بصورة طبيعية، وبعد استقرار حالته تم تحويله بواسطة إسعاف صحة القصيم، إلى مستشفى الولادة والأطفال ببريدة للاطمئنان أكثر على صحته.
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