حالته مستقرة..
تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة الأحساء، من إنقاذ شخص يبلغ من العمر 60 عامًا، من تحت أنقاض سور بقصر إبراهيم الأثري بحي الكوت.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تمكن مدني الأحساء من إنقاذ شخص يبلغ من العمر ٦٠ عامًا سقط محتجزًا تحت أنقاض انهيار سور بقصر إبراهيم الأثري بحي الكوت».
وأشار الدفاع المدني، إلى أنه تم نقل المصاب عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى، وحالته الصحية مستقرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. «مدني الأحساء» يُنقذ مواطنًا من تحت أنقاض قصر إبراهيم الأثري بالكوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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