بالصور.. «مدني الأحساء» يُنقذ مواطنًا من تحت أنقاض قصر إبراهيم الأثري بالكوت

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة الأحساء، من إنقاذ شخص يبلغ من العمر 60 عامًا، من تحت أنقاض سور بقصر إبراهيم الأثري بحي الكوت.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تمكن مدني الأحساء من إنقاذ شخص يبلغ من العمر ٦٠ عامًا سقط محتجزًا تحت أنقاض انهيار سور بقصر إبراهيم الأثري بحي الكوت».

وأشار الدفاع المدني، إلى أنه تم نقل المصاب عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى، وحالته الصحية مستقرة.