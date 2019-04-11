السعودية اليوم / منظمة العمل العربية تعقد مؤتمر العمل العربي السنوي بالقاهرة



القاهرة 06 شعبان 1440 هـ الموافق 11 أبريل 2019 م واس

تعقد منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية مؤتمر العمل العربي في دورته ال 46، تحت عنوان "علاقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة" المقرر انعقاده خلال الفترة من 14 حتى 21 إبريل الجاري بالقاهرة، بمشاركة وفود ووزراء العمل بالوطن العربي، ورؤساء وأعضاء وفود منظمات العمل والاتحادات العمالية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، والاتحادات النوعية والمهنية العربية.

وأعلن المدير العام للمنظمة فايز المطيري في مؤتمر صحفي عقد بمقر المنظمة بالقاهرة عن تفاصيل المؤتمر ،مسلطا الضوء على البنود الهامة للمؤتمر خاصة محور مناقشات الدورة وهو تقرير المدير العام لهذا العام حول "علاقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة" ،وكذلك البنود الفنية والتقارير المدرجة فى جدول أعمال الدورة.

وأكد أثناء المؤتمر أن القضية العربية الأولى هي القضية الفلسطينة التي خصص لها جلسة خاصة سيتم الحديث فيها عن الانتهاكات في فلسطين يوم الاثنين القادم في القاعة الكبرى للمؤتمر بحضور مستشار الرئيس الفلسطينى للعلاقات الدولية والشؤون الخارجية، والقائم بأعمال رئيس دائرة شؤون المغتربين نبيل شعث ممثلًا عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأشار إلى حرص المنظمة على توفير الفرص التدريبية من خلال كل المجالات من المشرق العربي لمغربه، وتكريم رواد العمل العربي كل 3 سنوات من عام 2003 ،مبينا أنه سيتم هذا العام تكريم عدد من الرواد على هامش المؤتمر الذي يعد أكبر منبر للحوار العربي.

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10:50ت م

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