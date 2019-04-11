السعودية اليوم / جامعة نجران تنفذ دورة "تقييم المشاريع التجارية"



نجران 06 شعبان 1440 هـ الموافق 11 أبريل 2019 م واس

نفذت جامعة نجران ممثلة في كلية العلوم الإدارية وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس، دورة تدريبية بعنوان "تقييم المشاريع التجارية"، بحضور 150 متدربا ومتدربة، وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة.

واشتملت الدورة على عدد من المحاور منها موعد تقييم المشروع ، والمراجعات المستمرة ، والفحوصات الدورية ،وتقييمات الأحداث المهمة ،والتدقيق الختامي للمشروع ، ومحددات تقييم المشروع ، وجودة العمل ، وأداء الفريق ، وحالة المشروع .

واستهدفت الدورة التدريبية المجانية أفراد المجتمع من خلال التدريب والتأهيل لتنمية مهاراتهم وتطويرها، وذلك في إطار التعاون المجتمعي المشترك بين الجامعة والقطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة.

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09:52ت م

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