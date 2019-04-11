السعودية اليوم / وزير العمل والتنمية الاجتماعية يرأس وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة 46 لمؤتمر العمل العربي في القاهرة



الرياض 06 شعبان 1440 هـ الموافق 11 إبريل 2019 م واس

يرأس معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة 46 لمؤتمر العمل العربي، التي ستعقد أعمالها الأحد المقبل وتستمر حتى 21 أبريل 2019م، في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من أبرزها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي بعنوان (علاقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة)، و كذلك مناقشة تعزيز دور الاقتصاد الأزرق لدعم فرص التشغيل، كما يناقش المؤتمر موضوع دور التكنولوجيا الحديثة في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، و سيبحث المؤتمر تعيين المدير العام لمنظمة العمل العربية للفترة (2019 - 2023)، و تشكيل لجنة الخبراء القانونيين للفترة (2019 – 2022)، إضافة لتكريم رواد العمل العرب.

وسيعقد على هامش المؤتمر اجتماع تنسيقي لأصحاب المعالي وزراء العمل بدول

// انتهى //

09:51ت م

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الرياض 06 شعبان 1440 هـ الموافق 11 إبريل 2019 م واسيرأس معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة 46 لمؤتمر العمل العربي، التي ستعقد أعمالها الأحد المقبل وتستمر حتى 21 أبريل 2019م، في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من أبرزها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي بعنوان (علاقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة)، و كذلك مناقشة تعزيز دور الاقتصاد الأزرق لدعم فرص التشغيل، كما يناقش المؤتمر موضوع دور التكنولوجيا الحديثة في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، و سيبحث المؤتمر تعيين المدير العام لمنظمة العمل العربية للفترة (2019 - 2023)، و تشكيل لجنة الخبراء القانونيين للفترة (2019 – 2022)، إضافة لتكريم رواد العمل العرب.وسيعقد على هامش المؤتمر اجتماع تنسيقي لأصحاب المعالي وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي قبل انعقاد المؤتمر، للتنسيق بشأن الموضوعات المطروحة على أعمال الدورة 46 لمؤتمر العمل العربي (القاهرة ابريل 2019م). والنظر في إقرار استراتيجية العمل المشترك في مجال العمل والقوى العاملة بدول مجلس التعاون .// انتهى //09:51ت م0025

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