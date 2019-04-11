السعودية اليوم / نائب رئيس مجلس الشورى يزور صندوق تنمية الموارد البشرية



الرياض 06 شعبان 1440 هـ الموافق 11 إبريل 2019 م واس

قام معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني أمس بزيارة إلى الإدارة العامة لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" يرافقه عدد من أعضاء المجلس أعضاء لجنة الإدارة والموارد البشرية .

وفي بداية الزيارة رحب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" الدكتور محمد بن أحمد السديري بمعالي الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني والوفد المرافق له، ثم قدم المدير العام للصندوق شرحاً عن دور الصندوق في دعم التدريب والتوظيف لتنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية عبر دعم برامج تدريب وتأهيل وتوظيف كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة ومتميزة تلبي احتياجات المستفيدين من خلال نظم معلومات متطورة ومنهجية معرفية وبحثية متكاملة .

واطلع معالي نائب رئيس مجلس الشورى وأعضاء لجنة الإدارة والموارد البشرية على البرامج والمبادرات والخدمات التي يقدمها الصندوق لتوطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص والتعريف بها، وعلى الوضع الراهن لسوق العمل والتوجهات المستقبلية .

يذكر أن صندوق الموارد البشرية يسعى من خلال سلسلة برامج التدريب إلى إكساب القوى العاملة الوطنية خبرات وظيفية متخصصة في عدة مجالات مهنية، تعزز إمكانية عثور الباحثين عن عمل على فرص وظيفية، وتدعم استقرار العاملين على رأس عملهم داخل المنشآت.

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09:49ت م

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